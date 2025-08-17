Xoilac TV Hôm Nay | Trận Cầu Đỉnh Cao, Link Xem HD 1080p Miễn Phí | xoilac tv 90 phút

Cúp Bóng đá Liên đoàn Trung Quốc Cúp Bóng đá Liên đoàn Trung Quốc
19:35
19/08
Chengdu Rongcheng
0 : 0
Henan Songshan Longmen
Trong trò chơi
Nhận định
CƯỢC VSBET
Siêu cúp Saudi Arabia Siêu cúp Saudi Arabia
20:00
19/08
Al-Ittihad FC
1 : 1
Al-Nassr
Trong trò chơi
Nhận định
CƯỢC VSBET
cúp Nga cúp Nga
20:00
19/08
Omsk
0 : 0
FK Temp Barnaul
Trong trò chơi
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải bóng đá nữ Đông Nam Á Giải bóng đá nữ Đông Nam Á
20:30
19/08
Úc U23 nữ
0 : 0
Myanmar Nữ
Trong trò chơi
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải bóng đá nữ Đông Nam Á Giải bóng đá nữ Đông Nam Á
21:00
19/08
Úc U23 nữ
0 : 0
Myanmar Nữ
Trong trò chơi
Nhận định
CƯỢC VSBET
cúp Nga cúp Nga
21:00
19/08
Salyut-Belgorod
0 : 0
CLB FK Ryazan
Trong trò chơi
Nhận định
CƯỢC VSBET
cúp Nga cúp Nga
22:00
19/08
FK Kuban Kholding
vs
Nart Cherkessk
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
cúp Nga cúp Nga
22:00
19/08
CLB FK Kaluga
vs
FC Amkal Moscow
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Ngoại hạng Ai Cập Giải Ngoại hạng Ai Cập
23:00
19/08
CLB Pharco
vs
El Gaish
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Ngoại hạng Ai Cập Giải Ngoại hạng Ai Cập
23:00
19/08
NBE SC
vs
Kahraba Ismailia
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải bóng đá chuyên nghiệp Jordan Giải bóng đá chuyên nghiệp Jordan
23:00
19/08
Al-Faisaly Amman
vs
Shabab Al Ordon
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải bóng đá chuyên nghiệp Jordan Giải bóng đá chuyên nghiệp Jordan
23:00
19/08
Al Ahly
vs
Al Wehdat
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải vô địch quốc gia Oman Giải vô địch quốc gia Oman
23:05
19/08
Al Seeb
vs
Al Khaboora
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải vô địch các Quốc gia châu Phi Giải vô địch các Quốc gia châu Phi
01:00
20/08
Sudan
vs
Senegal
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải vô địch các Quốc gia châu Phi Giải vô địch các Quốc gia châu Phi
01:00
20/08
Nigeria
vs
Congo
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải bóng đá chuyên nghiệp Jordan Giải bóng đá chuyên nghiệp Jordan
01:45
20/08
Al Hussein
vs
Al Ramtha
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Ngoại hạng Ai Cập Giải Ngoại hạng Ai Cập
02:00
20/08
El Masry
vs
Pyramids
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Ngoại hạng Ai Cập Giải Ngoại hạng Ai Cập
02:00
20/08
Ismaily
vs
Al Ittihad Alexandria
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Champions League Champions League
03:00
20/08
Câu lạc bộ bóng đá Rangers
vs
Club Brugge
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha
03:00
20/08
Real Madrid CF
vs
Osasuna
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Champions League Champions League
03:00
20/08
Ferencvarosi TC
vs
Qarabag
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Champions League Champions League
03:00
20/08
Câu lạc bộ Bóng đá Sao Đỏ
vs
FC Pafos
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
04:00
20/08
Mushuc Runa
vs
CLB Independiente del Valle
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
06:00
20/08
Huracan
vs
CLB Once Caldas
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ
06:00
20/08
CLB Velez Sarsfield
vs
Fortaleza
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Hiệp hội bóng rổ quốc gia nữ Hiệp hội bóng rổ quốc gia nữ
07:00
20/08
New York Liberty
vs
Minnesota Lynx
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ
08:30
20/08
Racing Club
vs
CA Penarol
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ
08:30
20/08
CLB Sao Paulo
vs
Atletico Nacional
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
08:30
20/08
Fluminense RJ
vs
CLB America de Cali
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
08:30
20/08
Mushuc Runa
vs
CLB Independiente del Valle
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Hiệp hội bóng rổ quốc gia nữ Hiệp hội bóng rổ quốc gia nữ
10:00
20/08
Las Vegas Aces
vs
Atlanta Dream
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải vô địch Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caraibes Giải vô địch Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caraibes
10:00
20/08
CLB Aguila
vs
Olimpia
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Cúp bóng đá của Hiệp hội Bóng đá Úc Cúp bóng đá của Hiệp hội Bóng đá Úc
17:30
20/08
Avondale FC
vs
CLB Brisbane
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Cúp quốc gia Hàn Quốc Cúp quốc gia Hàn Quốc
18:00
20/08
Gwangju FC
vs
Bucheon FC 1995
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải vô địch quốc gia Nhật Bản Giải vô địch quốc gia Nhật Bản
18:00
20/08
Sanfrecce Hiroshima
vs
Vissel Kobe
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải vô địch quốc gia Nhật Bản Giải vô địch quốc gia Nhật Bản
18:00
20/08
Machida
vs
Gamba Osaka
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
cúp Nga cúp Nga
18:00
20/08
Stroitel Kamensk-Shakhtinsky
vs
Dinamo Vladivostok
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Cúp quốc gia Hàn Quốc Cúp quốc gia Hàn Quốc
18:00
20/08
CLB Jeonbuk Hyundai Motors
vs
Gangwon
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc Giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc
19:35
20/08
Zhejiang Professional
vs
Tianjin Jinmen Tiger
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Cúp Bóng đá Liên đoàn Trung Quốc Cúp Bóng đá Liên đoàn Trung Quốc
19:35
20/08
Beijing Guoan
vs
Câu lạc bộ bóng đá Yuxi Yukun
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Siêu cúp Saudi Arabia Siêu cúp Saudi Arabia
20:00
20/08
Al Ahli SC
vs
Al Qadisiya
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Siêu cúp Saudi Arabia Siêu cúp Saudi Arabia
20:00
20/08
Al Qadisiya
vs
Al Ahli SC
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
cúp Nga cúp Nga
21:00
20/08
Ngư lôi Miass
vs
FK Volna Nizhegorodskaya
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
cúp Nga cúp Nga
22:00
20/08
Zvezda St. Peterburg
vs
Sheksna Cherepovets
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải bóng đá U23 Bồ Đào Nha Giải bóng đá U23 Bồ Đào Nha
23:00
20/08
Leixoes U23
vs
Famalicao U23
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Ngoại hạng Ai Cập Giải Ngoại hạng Ai Cập
23:00
20/08
Ceramica Cleopatra
vs
Enppi
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải vô địch quốc gia Uzbekistan Giải vô địch quốc gia Uzbekistan
23:00
20/08
CLB Sogdiana Jizak
vs
Din. Samarkand
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
cúp Nga cúp Nga
23:30
20/08
Kirov
vs
FK Fankom
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
cúp Nga cúp Nga
00:15
21/08
FC Dinamo-Vologda
vs
Dinamo Saint Petersburg
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải bóng đá Nữ Hạng nhất Thụy Điển Giải bóng đá Nữ Hạng nhất Thụy Điển
00:30
21/08
IFK Haninge
vs
Elfsborg
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Ngoại hạng Ai Cập Giải Ngoại hạng Ai Cập
02:00
21/08
CLB Wadi Degla
vs
CLB Petrojet
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Ngoại hạng Ai Cập Giải Ngoại hạng Ai Cập
02:00
21/08
El Gouna
vs
Ghazl El Mahallah
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Champions League Champions League
03:00
21/08
Fenerbahce
vs
Benfica
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Champions League Champions League
03:00
21/08
Basel
vs
FC Copenhagen
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Champions League Champions League
03:00
21/08
Bodo Glimt
vs
Sturm Graz
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Champions League Champions League
03:00
21/08
Celtic
vs
Kairat
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
06:00
21/08
Cienciano
vs
Bolivar (Bol)
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải bóng đá Hạng nhất Brasil Giải bóng đá Hạng nhất Brasil
06:00
21/08
CLB Juventude
vs
Vasco
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ
06:00
21/08
CLB Estudiantes La Plata
vs
Cerro Porteno
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Cúp Liên đoàn Cúp Liên đoàn
08:00
21/08
Inter Miami
vs
Tigres
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ
08:30
21/08
CLB Sport Club Internacional
vs
CLB Flamengo
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
08:30
21/08
CLB Universidad Catolica
vs
Alianza Lima
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
08:30
21/08
Independiente
vs
U. De Chile
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Cúp Liên đoàn Cúp Liên đoàn
09:00
21/08
Toluca
vs
Orlando City
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Hiệp hội bóng rổ quốc gia nữ Hiệp hội bóng rổ quốc gia nữ
10:00
21/08
Los Angeles Sparks
vs
Dallas Wings
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Cúp Liên đoàn Cúp Liên đoàn
11:00
21/08
Seattle Sounders
vs
CLB Puebla
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Cúp Liên đoàn Cúp Liên đoàn
11:45
21/08
CLB LA Galaxy
vs
Pachuca
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
WK League Nữ WK League Nữ
16:00
21/08
Boeun Sangmu Nữ
vs
Changnyeong Nữ
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
WK League Nữ WK League Nữ
18:00
21/08
Hyundai Steel Red Angels nữ
vs
Gyeongju FC Nữ
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
WK League Nữ WK League Nữ
18:00
21/08
Sejong Sportstoto Nữ
vs
Seoul Nữ
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
WK League Nữ WK League Nữ
18:00
21/08
Hwacheon Nữ
vs
Suwon FMC Nữ
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải bóng đá U23 Bồ Đào Nha Giải bóng đá U23 Bồ Đào Nha
18:00
21/08
Maritimo U23
vs
Braga U23
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải hạng nhất quốc gia Kazakhstan Giải hạng nhất quốc gia Kazakhstan
20:00
21/08
Akademiya Ontustik
vs
Ertis Pavlodar
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải hạng nhất quốc gia Kazakhstan Giải hạng nhất quốc gia Kazakhstan
20:00
21/08
Altai Semey
vs
Yassy Turkistan
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải Ngoại hạng Ai Cập Giải Ngoại hạng Ai Cập
23:00
21/08
Arab Contractors
vs
CLB Haras El Hedoud
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Giải vô địch quốc gia Qatar Giải vô địch quốc gia Qatar
23:30
21/08
Qatar SC
vs
Al Sailiya
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Cúp bóng đá Phần Lan Cúp bóng đá Phần Lan
00:00
22/08
HJK
vs
CLB AC Oulu
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League
00:00
22/08
Rosenborg
vs
1. FSV Mainz 05
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
Europa League Europa League
00:30
22/08
Midtjylland
vs
CLB KuPs
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET
UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League
01:00
22/08
Rosenborg
vs
1. FSV Mainz 05
Chưa bắt đầu
Nhận định
CƯỢC VSBET

Xoilac Tv trực tiếp LỜI GIỚI THIỆU

Xoilac Tv trực tiếp là gì?

Xoilac TV phát sóng bóng đá trực tiếp miễn phí với hình ảnh sắc nét, không cần cài đặt ứng dụng và không chèn quảng cáo phiền toái. Các giải như La Liga, Bundesliga, Serie A đến V-League đều đầy đủ trên mọi thiết bị.

Định hướng phát triển lâu dài của Xoilac Tv trực tiếp

Xoilac TV hướng tới phát triển nền tảng thân thiện, phù hợp với mọi đối tượng từ thanh thiếu niên đến người lớn tuổi. Giao diện được tối ưu, hỗ trợ đa nền tảng cùng việc cập nhật link phát sóng sớm giúp người hâm mộ không bỏ lỡ các trận đấu từ Ngoại Hạng Anh, Champions League đến V-League.

Xoilac Tv trực tiếp – Nền tảng xem bóng đá trực tuyến được ưa chuộng hàng đầu

Xoilac TV được hàng triệu fan bóng đá Việt Nam tin tưởng nhờ chất lượng phát sóng Full HD, đường truyền mượt mà và bình luận viên chuyên nghiệp, mang đến những trận cầu hấp dẫn và dễ theo dõi.

Những điểm mạnh nổi bật tại Xoilac Tv trực tiếp

🔹 Giao diện hiện đại, dễ thao tác
Thiết kế website tối giản, rõ ràng, người dùng dễ dàng tìm kiếm và theo dõi trận đấu chỉ với vài cú nhấp chuột.

🔹 Phát sóng đầy đủ mọi giải đấu lớn
Hàng trăm trận đấu mỗi tuần từ Cúp C1, Bundesliga, Euro, World Cup đến V-League đều có mặt tại Xoilac TV.

🔹 Chất lượng hình ảnh đỉnh cao
Hỗ trợ chuẩn HD, hình ảnh trung thực, sắc nét đến từng chuyển động, cho bạn cảm giác như đang ngồi trên khán đài.

🔹 Tải nhanh, không chờ đợi
Tận hưởng tốc độ phát sóng không độ trễ, tối ưu kết nối mạng cho dù bạn đang dùng 4G hay WiFi.

🔹 Bình luận viên giỏi, dẫn dắt hấp dẫn
Những phân tích chiến thuật, phong cách hài hước và gần gũi từ BLV giúp trận đấu thêm phần sôi động.

🔹 Link đa nền tảng, dễ truy cập
Cập nhật link phát sóng mới liên tục, tương thích tốt với cả di động lẫn máy tính, không cần cài app.

🔹 Ít quảng cáo, không làm phiền
Xoilac hạn chế tối đa banner và pop-up, mang lại trải nghiệm xem bóng đá mượt mà và trọn vẹn.

Lý do nên chọn Xoilac Tv trực tiếp để theo dõi các trận cầu đỉnh cao

• Xem bóng đá trực tiếp miễn phí, không cần đăng ký tài khoản hay trả phí, truy cập nhanh chóng.
Bạn có thể theo dõi các trận đấu đỉnh cao một cách dễ dàng mà không mất bất kỳ chi phí nào.

• Link xem được cập nhật liên tục và đúng giờ theo lịch thi đấu, đảm bảo không gián đoạn.
Giúp bạn luôn cập nhật các trận cầu hot và theo dõi mượt mà trên mọi thiết bị.

• Tương thích đa thiết bị, hỗ trợ xem trên điện thoại, máy tính bảng, laptop và Smart TV.
Giúp bạn theo dõi bóng đá mọi lúc, mọi nơi với trải nghiệm chất lượng cao.

• Trải nghiệm xem bóng đá không bị làm phiền bởi quảng cáo pop-up, không yêu cầu cài đặt app.
Giúp bạn tập trung theo dõi trận đấu với hình ảnh và âm thanh sống động.

• Giao diện dễ sử dụng, thân thiện với người dùng, phù hợp với mọi đối tượng từ mới bắt đầu đến chuyên gia bóng đá.
Mang lại trải nghiệm xem bóng đá tiện lợi và thoải mái nhất cho tất cả mọi người.

So sánh chất lượng Xoilac Tv trực tiếp với các nền tảng phát sóng khác

Xoilac TV không chỉ thu hút nhờ khả năng cập nhật link xem nhanh chóng mà còn sở hữu hệ thống máy chủ hiện đại, đảm bảo phát sóng ổn định, không gián đoạn. So với các nền tảng như 90phut TV, Cakhia TV, Caheo TV, Luongson TV, Xoilac TV luôn đem lại trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến chất lượng nhất.

Tổng kết nội dung

Xoilac TV là địa chỉ tin cậy cho fan bóng đá muốn xem trực tiếp các trận cầu hấp dẫn hôm nay với chất lượng Full HD, tốc độ tải nhanh và không cần đăng nhập.

Đừng bỏ lỡ – Trải nghiệm xem bóng đá miễn phí cùng Xoilac Tv trực tiếp ngay hôm nay!

VSbet C1 MB